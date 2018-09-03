Genç çiftçilere arı ve arıcılık malzemesi dağıtıldı

Dağıtım törenine Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, ilgili şube müdürleri ve konu uzmanları ile genç çiftçiler katıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Şahin, "Bakanlığımız tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programı’nı uygulamaya koymuştur. İlimizde 2018 yılında 24 adet genç çiftçimiz arıcılık konulu projesi destek almaya hak kazanmış ve bu kapsamda arı ve arıcılık malzemeleri Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından temin edilmiştir." diye konuştu.

Bakanlığın üreticilere tarımsal alandaki desteklerinin devam edeceğini belirten Şahin, "İlimiz genelinde dağıtımı gerçekleşen arıların ve arıcılık malzemelerinin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar sağlamasını diliyorum" dedi.

Ardından söz alan Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi "Genç çiftçi projesi kapsamında; arı, elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, modern polen tuzaklı kovan ve diğer malzemelerimizi Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından temin edildi ve genç çiftçilerimize bu konuda yardımcı olundu. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı ve Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için birliğim ve şahsım adına teşekkür ederim. " dedi.

Proje kapsamında temin edilen malzemelerini alan hak sahibi çiftçiler böyle bir fırsatın kendilerine tanınmasından memnun olduklarını dile getirdiler. Dağıtımın ardından tören son buldu.