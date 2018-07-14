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14 Temmuz 2018 18:44

Gençler 15 Temmuz Şehitlerini andı

Erzincan’da gençler tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma programı düzenlendi.

Gençler 15 Temmuz Şehitlerini andı

14 Temmuz 2018 18:44

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa gençlerin yoğun katılımı oldu. Programda ilk olarak Gençlik Merkezi binasında oluşturulan 15 Temmuz Köşesi’nde gençlere o gece nelerin yaşandığını anlatan video gösterimi yapıldı. Ardından 15 Temmuz gecesi vatanı için canlarını seve seve feda eden şehitler için dualar edilip Mevlid okutuldu. Mevlid programın ardından gençler Şehitlik ziyareti gerçekleştirdiler. Şehitlerin mezarlarını temizleyip dualar eden gençler 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını belirttiler. Düzenlenen anma programı hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu "15 Temmuz ruhunu canlı tutarak gelecek nesillere aktarmak için Gençlik Merkezi’mizde bir anma programı düzenledik. Gençlerimize o gece nelerin yaşandığını gösteren videoları izlettik. Ardından şehitlerimiz için dualar edip şehitlik ziyareti gerçekleştirdik.15 Temmuz Gecesi verdiğimiz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde vatanımız ve demokrasimiz kurtuldu. Vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milli birlik ve beraberlik ruhu sürdükçe ve yeni nesillere aktarıldıkça, millet varlığı devam edecektir. 15 Temmuz’da hain darbe girişimi bu ruha sahip kadın, erkek, çocuk, genç, ihtiyar, sivil, asker, polis vatan evlatları sayesinde önlendi. Bir daha benzer durumların yaşanmaması için yeni yetişen nesillerin milli ve manevi değerlerle donanımlı ve insanlık sevgisiyle yetiştirilmesi çok önemlidir. Bizlerde bu şuurla gençlerimiz için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.




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