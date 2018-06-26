Gençler yaz aylarını spor ile dolu dolu geçirebilecek

35 spor alanında ki branşın yanı sıra sanatsal alanda olacak 12 farklı branşta da öğrenciler yaz aylarını verimli geçirecekler.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, her yıl olduğu gibi bu yılda farklı branşların yanı sıra , sanatsal alanda yapılacak 12 branşta da öğrencilerin yaz aylarını verimli geçireceklerini ifade etti.

Yaz ayı süresince yapılacak kurslar hakkında bilgi veren Mumcu; “Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz olarak yaz döneminin başlaması ile birlikte kurslarımıza başladık. 34 branşta ve engelliler branşında kayıtlarımız başladı. Spor merkezlerimiz 5 yaşından 17 yaşına kadar bütün gençlerimize spor yapma olanağı sağlıyor. İlimizde bu sene açtığımız özel kurslarımızda var. futbol kursumuz olup biz daha önce açmamıştık. Bu yıl açtık. Bunun yanında yüzme kursları, at ve binicilik kursları var. Bir çok branşta faaliyetleri sürdürüyoruz. bunun için sadece velilerimizin ve çocuklarımızın istekli oldukları branşta ilimize gelip müdürlüğümüze gelip burada istediği branşı spor servisindeki arkadaşlarımıza görüşerek bunu sağlayabiliyorlar. Sadece yüzme havuzumuz ücretli olup diğer kurslarımız ücretsizdir. Yine gençlik merkezimizin çeşitli kursları olup bunlardan bazıları sanatsal kurslardır. Yaklaşık 12 branşta da bu alanda kurslarımız bulunuyor." dedi.