Gençlerden Afrin gazisine moral ziyareti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’in kuzeyindeki Bülbül Beldesi bölgesinde yürüttüğü operasyonda sol kolundan yaralanan ve tedavisi için baba ocağına gelen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Bayram’ı Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler evinde ziyaret etti. Kolundan yaralanan askere geçmiş olsun dileklerini ileten Gençler " Gazimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, vatan uğrunda can veren evlatlarımıza, ailelerine ve bu uğurda mücadele eden tüm askerlerimize minnettarlığımızı bildiririz. Rabbim’den tüm askerlerimizi korumalarını, onlara güç ve kuvvet vermelerini diliyorum." dediler. Gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Uzman Çavuş Adem Bayram’ın babası Süleyman Bayram "Gazi babası olarak tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Oğlum Afrin’de yürütülen operasyonda yaralandı ve Gazi olarak evine geldi. Tedavisinin ardından tekrar silah arkadaşlarının yanına Afrin’e dönecek. Silahlı kuvvetlerimize Rabbim başarılar nasip etsin." dedi. Gazi annesi Menşure Bayram ise "Allah’tan şehitlerimize rahmet gazilerimize acil şifalar dilerim. Rabbim devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi her türlü beladan korusun. Cenab-ı Allah melekler ordusu ile ordumuza zaferler nasip etsin İnşallah. Siz gençlerin gelip bizleri oğlumuzu ziyaret etmeniz bizim için çok büyük bir moral oldu. Hepinize teşekkür ederim." dedi.