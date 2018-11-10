Gençlerden minik hastalara moral eğlencesi

Erzincan'da Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servisinde tedavi gören hasta çocuklara moral vermek amacıyla eğlence programı düzenlendi. Programda hasta çocuklara eğlenceli ve farklı bir gün yaşatıldı. Etkinlikte hasta çocukların eğlenmesini sağlamak için palyaço eşliğinde gösteriler düzenlenirken, ebru ve resim gibi etkinliklerle çocuklar da başarılarını kanıtladı. Çocuklarla müzik eşliğinde dans eden Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, çeşitli oyunlar oynadıkları çocuklarla birlikte pasta keserek eğlenceli anlar yaşadı. Karagöz ile Hacivat oyununu izleyen miniklere sürpriz yapıp, hediyeler veren gençler, onlarla birlikte hastane koridorunda eğlenirken, doktorlar ve hasta yakınları da onlara eşlik etti.

"Hastalıkta moral çok önemli"

Eğlence programı dolayısıyla Erzincan Gençlik Merkezi çalışanlarına ve gönüllü gençlere teşekkür eden Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Arif Onur Eden hastalıkta tedavi için en önemli etkenlerden birinin moral olduğunu belirterek "Hastalığı çoğu defa fiziksel bir iyilik hali olarak tanımlıyor birçok kişi kendi yaşam performansı içerisinde. Ama hastalıklarda unutmamak gerekiyor ki psikolojik ve sosyal anlamda da bir iyilik hali olduğunu düşünecek olursak bu tarz etkinlikler özellikle bizim hastalarımıza hasta yakınlarımıza ve hasta ve hasta yakınlarına meşakkatle hizmet eden personelimiz için de çok güzel bir moral oldu. Bu etkinliği düzenleyen Erzincan Gençlik Merkezi Müdürümüz nezdinde tüm gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Amaçlarının hastanelerde yatan miniklere ilaç tedavisinin yanı sıra moral vermek olduğunu söyleyen gençlerden Tuba Şeker ise "Bugün minik kardeşlerimizin eğlence sayesinde yüzleri güldü. Hem tedavilerine olumlu bir katkı sağlamış oldu hem de anneleri evlatlarının yüzlerinin gülmesi ile mutlu oldu. Bu bizim için de önemli bir deneyim idi. Minik kardeşlerimiz ise eğlence sayesinde psikolojik olarak rahatladılar" dedi.

Hastanede tedavi gören çocukların mutluluğunun kendilerini daha çok mutlu ettiğini vurgulayan gönüllü gençlerden Yaprak Bakırhan ise "Hastanede tedavi gören çocukların yüzlerini güldürmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Yaptığımız eğlenceli etkinlik ile çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi başardık. Onların yüzlerindeki küçük bir tebessüm bizler için büyük bir mutluluk kaynağıydı ve bizler buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz" diye konuştu. Tedavi gören çocukları için eğlence programı düzenleyen Erzincan Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençlere teşekkür eden hasta yakınları da çocuklarının etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.