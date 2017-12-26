Gençlere Bağımlılıkla Mücadele konusunda seminer verildi

Erzincan Gençlik Merkezi gençlerin kişisel ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlere madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele konusunda seminer verildi. Vaiz Mehmet Aydoğan tarafından verilen seminere gençlerin ilgisi yoğun oldu. Bağımlılık konusunda gençlerin bilgi düzeyinin arttırılmasının amaçlandığı seminerde konuşan Mehmet Aydoğan "Ülkemizde gün geçtikçe uyuşturucu, alkol, sigara kullanımına yönelik olumsuz haberler daha fazla yer almaya başlamıştır. Kullanımı hızla artan uyuşturucu maddelere karşı gençlerin daha dikkatli olması gereken bir dönemde bizlere düşen görevde olabildiğince fazla kişinin bilinçlenmesine katkı sağlamaktır."diyerek madde kullanımının sosyoekonomik durum ile bağlantısı, madde bağımlılığı tedavisinin hedefleri ve yapılacaklar ile toplumsal yaklaşımın nasıl olması gerektiği konularında bilgi verdi.