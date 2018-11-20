Gençlere "Peygamberimizin Eğitim-Öğretim Anlayışı" konulu konferans verildi

Erzincan'da TOBB Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesinde "Peygamberimizin Eğitim-Öğretim Anlayışı" Konulu Konferans düzenlendi.

TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Okul Müdürü Uğur Mutlu, Okul idarecileri ve Erzincan il merkezinde görev yapan din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri katıldı.

Programda konuşan il müftüsü Mehmet Emin Çetin Peygamber Efendimizin eğitim-öğretim anlayışı ve eğitim metodlarıyla ile ilgili konferans verdi. Konferansın ardından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleriyle ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Çetin, yapılacak faaliyetlere katılımdan duyacakları memnuniyeti dile getirerek dinleyicileri programlarımızın takip edilmesine davet etti.