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18 Mayıs 2018 09:43

Gönüllü gençlerden ihtiyaçlı çocuklara bayramlık kıyafet

Erzincan’da İhtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek amacıyla başlatılan kampanya ile ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye ediliyor.

Gönüllü gençlerden ihtiyaçlı çocuklara bayramlık kıyafet

18 Mayıs 2018 09:43


Erzincan’da önemli bir kampanyaya imza atan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Ramazan ayında bir hayra daha vesile olmak amacıyla düzenledikleri yardım kampanyası ile çocuklara sevinç kaynağı oldu.


Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, " Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 11 yıldır Erzincan’da hizmet veriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz "Bir Çocuk, Bir Yetimde Sen Sevindir" kampanyasında bu Ramazan’da da Bismillah dedik. Hedefimiz bin 500 çocuk. Hedefimizi her geçen yıl artırıyoruz. İnşallah köylerimizden, ilçelerimizde ki yetim ve öksüz çocuklarımızı mutlu etmek için mağazalara getiriyoruz. Mağazalarda gönüllü gençlerimiz çocuklarımızın ellerinden tutarak hangi kıyafeti istiyorsa onları alıp giydiriyoruz. Ramazan ayının ilk günü çalışmaya başladık. Çocuk getirdik ve bayramlıklarını alıyoruz. Mutluluklarını görüyoruz.


Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayından sonrada faaliyetlerine devam ediyor. Yaşlıların ev temizliği, ihtiyaçlı ailelere gıda ve et yardımı, engellilere akülü araba gibi yardımlar yapıyoruz. Bu ekibimizde şuan da 70 bayan ve 70 erkek bulunuyor. Erzincan ilçe ve köylerinde çalışmalarımız oluyor” dedi.




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