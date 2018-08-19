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19 Ağustos 2018 10:54

Gönüllü gençlerden öğrencilere hediye

Erzincan Gönüllü Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Kur’an kurslarını ziyaret ederek, 300 çocuğa top, oyuncak bebek ve satranç takımı hediye etti.

Gönüllü gençlerden öğrencilere hediye

19 Ağustos 2018 10:54


Yaz tatili ile birlikte açılan yaz Kur’an kurslarına Erzincan genelinde binlerce öğrenci katılıyor. Erzincan Müftülüğü tarafından başlatılan yaz Kur’an kurslarına katılan çocuklara Erzincan Gönüllü Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından oyuncak bebek, top ve satranç takımı hediye edildi. Camiler ve Ku’ran kurslarını gezen gönüllü gençlik üyeleri, çocuklara tek tek hediye dağıttı. Kur’an kursu öğrencileri aldıkları hediyelerden dolayı, kendilerini düşünen Erzincan Gönüllü Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine teşekkür etti.


Erzincan Gönüllü Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, "Erzincan Gönüllü Gençler ekibi olarak yaklaşık 9 yıl Erzincan’ımızda hizmet veriyoruz. 50 kişilik bir ekibimiz var. Her sene geleneksel olarak Kur’an Kurslarına yönelik faaliyet gerçekleştiriyoruz. Geçen senelerde dondurma dağıttık. Bu senede Allah nasip etti ve top, oyuncak bebek ve satranç takımı dağıtıyoruz. Kur’an Kursu’nda, 300 çocuğumuza hediyelerini dağıtarak onların gözlerindeki mutluluğu gördük." dedi




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