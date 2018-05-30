Gülnaz Başsoy ev ziyaretlerine devam ediyor

Sosyal belediyecilik anlamında başarılı çalışmalara imza atan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un yanı sıra eşi Gülnaz Başsoy’da aynı özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Halkın sıkıntılarını en aza indirmek için çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan Başsoy ailesi; hasta, yaşlı ve ihtiyaçlı ailelere gerçekleştirdikleri ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Gülnaz Başsoy son olarak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Şahin ile Mimar Sinan mahallesinde ve Atatürk mahallerinde bulunan ailelere konuk olarak aile fertleriyle bir süre hasbıhal etti ve ailelere ayni yardımlarda bulundu.