Erzincan'da 2018 yılı Hac değerlendirme toplantısı yapıldı. 2018 Yılında Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla hac ibadetini yapan vatandaşların katılımıyla gerçekleşen “Buluşma, Kaynaşma ve Değerlendirme Toplantısı” İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, hacılara kutsal topraklarda rehberlik yapan kafile görevlileri ve hacılar katıldı.

Sunuculuğunu İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Ünal'ın yaptığı program, Camii Kebir Müezzin Kayyımı Ahmet Taştekin'in okuduğu Kur'ân-ı Kerimle başladı. 2018 Yılı Hac Hatıraları'nın yer aldığı Slayt Gösterisi ile devam eden programda Camii Kebir Müezzin Kayyımları Erdoğan Seren ve Ahmet Taştekin, okudukları ilahilerle hacıları mest ettiler.

Programda hacıları temsilen konuşan Mahmut Cantekin ve İbrahim Çetinkaya, Diyanet İşleri Başkanlığının gayet başarılı bir hac organizasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, İl Müftülüğünün şahsında Diyanet İşleri Başkanlığına, kendilerine rehberlik eden kafile görevlilerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Programda değerlendirme konuşması yapan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, “Hacca giden kardeşlerimizin, önceki duruş ve yaşayışlarıyla, hacdan döndükten sonraki yaşayışları arasında bir değişim, müspet mânâda bir gelişme ve güzelleşme var ise eğer, yapılan ibâdet yerini bulmuş, hedeflenen gaye gerçekleşmiş demektir. Harameyn-i şerîfeyn'de üzerine düşen görevleri ifa eden kardeşlerimiz, gerçek mânada haccetmiş ve kulluk borcunu ifa etmiş olurlar. Hacca, çağrılan kimseler ancak gidebiliyorlar. O nedenle gönüllerimizde önce o sevgi ve arzuyu besleyip büyütmek ve ona niyetlenmek gerekir. Hac, meşakkat olması yönüyle de büyük bir sabır sınavı vermek manasına geldiği için, o nispette de Cenâb-ı Rabbu'l-Âlemîn katında mebrûr ve makbûl bir iştir, yöneliştir, bir sâlih ameldir” dedi.

İl Müftüsü Çetin; katılımcılara, yeni umreler yapmak, özellikle Kudüs bağlantılı olarak umre planlamak ve yeryüzündeki üç büyük mescidden biri olan Mescid-i Aksâ'yı da ziyaret edip namaz kılmak gerektiğinin önemine vurgu yaptılar.

Program, Mevlana Camii Müezzin Kayyımı ve Kafile Din Görevlisi Faruk Gülnar'ın yaptığı hatim duası ile sona erdi.