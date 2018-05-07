Hac ve Umre Semineri düzenlenecek

Erzincan’dan kutsal topraklara hac vazifesini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyon ile 165 kişi, acenteler aracılığıyla 83 kişi olmak üzere toplam 248 hacı adayı gidecek. Yapılacak olan hac seminerleri hakkında bilgi veren Erzincan İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Ünal, tüm hacı adaylarının seminerlere katılmasını istedi. Ünal; “2018 yılında hacca gidecek vatandaşlarımızı bilgilendirmek, huzurlu ve güvenli ibadet yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen hac bilgilendirme seminerlerimiz 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlıyor. İl Müftülüğümüz fuaye salonunda düzenlenecek olan seminerler 7, 8, ve 9 Mayıs tarihleri boyunca devam edecek. Sabah saat 9’da başlayıp öğlene kadar devam edecek bir kısmı, bir kısmı da öğlenden sonra saat 15:00’a kadar devam etmiş olacak. Bu seminerlerde adaylarımız yolculuğa çıkmadan önceki hazırlıklar, yolculuk esnasında dikkat etmesi gereken hususlar, hac ve umre ibadetin fazileti, Mekke ve Medine’nin fazileti, Hazreti Peygamber ve Mescid-i Nebevi konularında bilgilendirilecekler. 2018 yılı hac seminerlerimizi il müftümüz başta olmak üzere il müftü yardımcımız hac ve umre şube müdürlüğümüz ve il vaizlerimiz yapacaklar. Seminerin 3’üncü günümüzde bütün hacı adaylarımıza öğlenden sonra menenjit aşısı yapılacak olup, hacı adaylarımızın tamamının bu seminerlere katılması gerekmekte. Ben hacı adaylarımızın çıkacağı kutlu yolculuğun şimdiden hayırlı olmasını, yapacakları hac ve umre ibadetlerinin makbul olmasını, hayırla gidip hayırla gelmelerini yüce Rabbimden diliyorum” dedi.