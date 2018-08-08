Hacı adayları dualarla uğurlandı

164 kişiden oluşan Erzincan 1. Kafile hacıları, Erzincan havalimanından gerçekleştirilen direkt uçuşla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 Yılı Hac Organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek üzere Erzincan’dan kutsal topraklara giden 164 hacı adayı, Erzincan Havalimanı’nda düzenlenen program sonrası kutsal topraklara uğurlandı.

Programa, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, müftülük personeli, hacı adayları ve yakınları ile çok sayıda vatandaş iştirak etti. Camii Kebir Müezzin Kayyımı Erdoğan Seren’ in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin’ in yaptığı konuşma ile devam etti.

İl Müftüsü Çetin konuşmasında; Kutsal yolculuk yapma imkanı elde eden kardeşlerimiz bu fırsatı iyi değerlendirip vahyin indiği ve duaların müstecap olduğu mekanları ve zamanlarını iyi değerlendirmeleri, hayatlarında temiz bir sayfa açıp Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret göstermelerini, dualarında ülkemizi, milletimizi, devletimizi ve Ümmet-i Muhammedi unutmamalarını tembihlerken kutsal yolun yolcuları için dualar ederek sözlerini tamamladı.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Hacı adaylarına, kutsal topraklara yapacakları bu ulvi yolculuğun önemini hatırlatarak: “Rabbimiz, sizlere nasip ettiği bu kutsal vazifeyi inşallah bizlere de nasip eder” dedi ve hacı adaylarından vatanın, milletin birlik ve beraberliği için kutsal beldelerde dua etmelerini istedi.

Program, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen’in yaptığı dua ile sona ererken, yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı. Önce Mekke’ye gidecek hacı adayları ihrama girerek Erzincan’dan ayrıldılar.