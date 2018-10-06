Halk Eğitim Merkezinde Destekleme Kursları Başladı

Erzincan'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde mezun öğrencilere yönelik kuslar başladı.Öğrencilere ücretsiz dershane imkânı sunan Erzincan Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme kursu, kursiyerlerini üniversite hedeflerine ulaştırmaya devam ediyor. Eğitimler Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezin de başladı.

Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezin de kurslara katılan öğrencileri ziyaret eden Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Gençler ülkemizin en büyük zenginliğidir. Bizde İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam eden üniversite adaylarımızın bu alandaki ihtiyaçlarını tüm imkânlarımızla karşılamaya devam edeceğiz. Şehrin başarısı açısından da önemli bir yere sahip olan Halk Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının başarısını artırmak için konunun bizzat takipçisi olacağım" dedi.

Kursiyerlere açıklamalarda bulunan il Milli Eğitim Müdürü Gün, "Geçen yıl burada bu sıralarda bu koridorlarda dolaşan eğitim alan arkadaşlarınızdan 1 Tıp Fakültesinde, 1 Dişçilik, 1 Eczacılık, 8 Hukuk, 27 mühendislik, 22 öğretmenlik kazanmış farklı üniversitelere yerleşmiş toplamda 197 öğrencimiz bulunuyor.

Gerçek manada ben yarınlarım ile ilgili bir şeyler yapacağım diyenler için adres burası. 24 öğretmenimiz sizlere ders veriyor. Bugün itibariyle 488 öğrenci bu kurslar için müracaat etmiş bulunuyor. Bu sayı her geçen yıl artarak devam ediyor. Sistem üzerinden doluluktan dolayı giremeyip bizlere gelen derslere katılmak isteyen çok öğrencimiz var.

Vakit çok önemli.Gelecek sizler için çok önemli.İnsan hayatında bir yıl çok ama çok önemlidir. Fakat gençlikte delikanlılıkta bunun farkına varamıyorsunuz. Bizler siz gençleri kaybetmek istemiyoruz. Buraya gerçek anlamda eğitim öğretim için gelen tüm öğrencilerimiz için sonuna kadar yanlarındayız." dedi.

Katıldığı destekleme kursundan memnun olduğunu belirten Kursiyer Emin Talha Ayhanoğlu, "Çok özelmiş gibi eğitim alıyoruz. Öğretmenlerimiz bire bir bizlerle ilgileniyorlar. Öğlen 12.30 ile 17.00 arasında 6 farklı ders alıyoruz. İnşallah belirlediğim hedefe bu kurslar sayesinde ulaşacağım" dedi.

Kurs öğretmenlerine teşekkür eden bir başka kursiyer Emre Kahraman ise "Dersler çok iyi geçiyor. Öğretmenlerimiz arkadaşlarımız ile buraya başarılı olmak için geldik. İnşallah bende arzu ettiğim hedefime ulaşırım. Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, öğretmenlerimize ve tabi ki bizleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim" dedi.