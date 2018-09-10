Halk Sağlığı Haftası doğa yürüyüşü ile kutlandı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla "Hareketli Yaşam Sağlıklı Erzincan" sloganıyla Atatürk Kent Ormanında doğa yürüyüşü ve piknik organizasyonu programı düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik; " Sağlıklı yaşamın ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı bir topluma doğru atılacak en önemli adımlardan biri de fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme ile mücadeledir. Günümüzde hareketsiz yaşam modern toplumlar için en önemli halk sağlığı sorunudur. Teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırsa da uzun vadede hareketsiz bireylerin sayısını arttırmakta ve sağlığı olumsuz etkilemektedir. Birçok hastalığın ortak risk faktörlerinden birisi olan hareketsiz yaşam tarzı dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırayı almaktadır. Birçok epidemiyolojik çalışmaya göre; egzersizin ve fiziksel aktivitenin farklı ruhsal bozuklukların başlangıcını önleyebildiği veya geciktirebildiği ve ruhsal bozukluklarda tek veya yardımcı tedavi olarak kullanıldığında ek yararları olduğu bilinmektedir. Bazı kanserlerin, diyabetin, kalp damar hastalıkların önemli sebepleri arasında fiziksel hareketsizlik olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.