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08 Eylül 2018 14:07

Hasta yaban keçisine vatandaşlar sahip çıktı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında gözleri görmeyen ve hasta halde bulunan yaban keçisine vatandaşlar sahip çıktı.

Hasta yaban keçisine vatandaşlar sahip çıktı

08 Eylül 2018 14:07


Yeşilyurt yakınlarında yaban keçisini hasta halde gören vatandaşlar duyarsız kalmadı. Kaçamayacak halde olan yaban keçisini köylerine getiren vatandaşlar sağlığına kavuşması için çaba sarf etti. Yaban keçisinin sütle karnını doyurmaya çalışan vatandaşlar, veteriner ve ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.


Cep telefonu kamerasıyla yaban keçisini görüntüleyen vatandaşlar, “Yaban keçisi rahatsız durumda. Yemekten kesilmiş durumda, gözleri görmüyor. Fırat suyundan içen keçi rahatsız. Bunun gibi bir sürü keçi şu an rahatsız. Yetkililere sesleniyoruz. Yardım edin, doğayı kurtarın. Bu keçilerim nesli tükenecek siyanür yüzünden” dedi.




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