Hatim programları yapılıyor

İl uzman vaizi Emine Sağlam ve il vaizi Arzu Kılınç, belirlenen programlar doğrultusunda camileri dönüşümlü olarak ziyaret ediyor, sohbet gerçekleştiriyorlar. Vaiz Sağlam gittikleri camii ve Kur’an kurslarında meal okumalı hatim programları yapıyorlar. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Uzman vaiz Emine Sağlam, “Ramazan-ı şerif’i de vesile kılarak Kur’an’ı hatmetme gayretlerimize, onu anlayarak ve yaşanmasına vesile olarak ta okuma seferberliğini başlatacağız. Bu düşünceden hareketle, mukabelelerimizin ardından görevli Kur’an kursu hocalarımızla Kur’an meâli dersleri başlattık. Hedefimiz, bu gayretlerimizi tüm yıla ve bütün bir ömre yaymaktır.” dedi.