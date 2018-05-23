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23 Mayıs 2018 10:15

Hatim programları yapılıyor

Erzincan Müftülüğüne bağlı camiilerde ve Kur’an kurslarında Ramazan heyecanı, coşkusu devam ediyor.

Hatim programları yapılıyor

23 Mayıs 2018 10:15


İl uzman vaizi Emine Sağlam ve il vaizi Arzu Kılınç, belirlenen programlar doğrultusunda camileri dönüşümlü olarak ziyaret ediyor, sohbet gerçekleştiriyorlar. Vaiz Sağlam gittikleri camii ve Kur’an kurslarında meal okumalı hatim programları yapıyorlar. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Uzman vaiz Emine Sağlam, “Ramazan-ı şerif’i de vesile kılarak Kur’an’ı hatmetme gayretlerimize, onu anlayarak ve yaşanmasına vesile olarak ta okuma seferberliğini başlatacağız. Bu düşünceden hareketle, mukabelelerimizin ardından görevli Kur’an kursu hocalarımızla Kur’an meâli dersleri başlattık. Hedefimiz, bu gayretlerimizi tüm yıla ve bütün bir ömre yaymaktır.” dedi.




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