“Hayırlı Cuma” kampanyasıyla 15 kişiye gelinlik hediye etti

Alışveriş çılgınlığı kampanyasına ’kara cuma’ adı verilerek Müslümanların kutsal gününe hakaret edilmesine kayıtsız kalmadığını ifade eden Miss Moda Evi İşletme sahiplerinden Serkan Türk, "Geçen hafta kara cumaya tepki olarak başlattığımız ’hayırlı cuma’ kampanyası kapsamında bugün 15 tane gelinliğimizi ihtiyaç sahibi gelinlere hediye ettik. İhtiyacı olan herkese gelinliklerimizi hediye etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da yoğun bir talep ve ziyaret oldu mağazamıza. Ben tüm esnaflarımızı bu kampanyaya ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Hayırlı cuma" kampanyası kapsamında gelini için hediye gelinliği alan Gülsen Çakmaksız isimli vatandaş ise işletme sahiplerine teşekkürlerini ileterek dua etti.