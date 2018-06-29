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29 Haziran 2018 16:33

Hayvan Sağlığı Eğitim ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hayvan sağlığı eğitim ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Hayvan Sağlığı Eğitim ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

29 Haziran 2018 16:33


İl Müdürü Murat Şahin Başkanlığında yapılan toplantıya Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili. M. Yasef Yalçınkaya, İl ve ilçe Müdürlüklerinde çalışan veteriner hekim, veteriner sağlık teknikerleri ve veteriner sağlık teknisyenleri katıldı.


İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitim programına Erzincan ’da 2018 yılı hayvan hastalık ve zararları ile mücadele stratejileri, hayvan hareketlerinin kontrolü ve epidemiyoloji uygulamaları değerlendirildi. Toplantının devamında Türk Veteriner Veri Tabanı (TÜRKVET) ve Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS) il sistem sorumluları tarafından Türkvet ve Vetbis veritabanları ve ayrıca ’Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi’ kapsamında il müdürlüklerine dağıtımı yapılan el terminallerinin kullanımı, program yükleme, güncelleme, konularında sistem kullanıcılarına eğitim verildi.




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