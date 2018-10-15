Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan Erzincan Genelinde 33 koruyucu ailede 45 çocuk bulunduğunu belirterek "Erzincan'da şartları tutan aileleri koruyucu aile olmaları için davet ediyorum" dedi. Her çocuğun bir koruyucu aile olması gerektiğini söyleyen Doğan

"Erzincan İlimizde il müdürlüğümüz bünyesinde 2017 yılı içerisinde 33 koruyucu ailede 45 çocuk bulunurken 2018 yılında 11 yeni aile daha koruyucu aile oldu. 25- 65 yaş arası aralığında olan, her hangi bir adli sicil kaydı olmayan, sağlıklı her aile koruyucu aile olabilir. İl müdürlüğümüze müracaat edebilirler" dedi.

İl Müdürü Doğan Açıklamasın da; “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak toplumun dezavantajlı kesimine hizmet sunmaktayız. Bu hizmetlerimizin belki en önemlisi, bizim en çok önemsediğimiz çocuk hizmetlerine yönelik yaptığımız hizmetler. Bu kapsamda özellikle çocuklarını değişik nedenlerle koruma altına aldığımız çocuklara koruyucu aile hizmeti sunmaktayız.

Her çocuğun doğuştan en temel hakkı olan sıcak bir aile ortamında yetiştirilmesi ve geleceğe daha sağlam olarak hazırlanması için her çocuğun bir ailesi olmalı diyen Doğan, Bu doğrultuda koruyucu aile hizmetlerimizi önemsiyoruz. İlimizde bu konuda bir dizi çalışmalar yürütmekteyiz. Koruyucu aile birimimiz bu konuda ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bugün itibariyle Erzincan ilimizde 33 koruyucu aileden 45 tane çocuğumuz bulunmakta. 2018 yılı içerisinde yeni 11 ailemiz ve bu 11 ailenin yanına da 15 çocuğumuzu yerleştirdik. Yıl içerisinde Aile çalışma ve Sosyal hizmetleri il müdürlüğü olarak 15 çocuk hedefi koymuştuk biz 10. Ay içerisinde bu hedefimize ulaştık. İnşallah yılsonuna kadar bu hedefimizi daha ilerilere taşıyacağız. Amacımız öncelikli olarak 0-6 yaş gurubu çocuklarımızın mutlak surette bir koruyucu ailelerin yanında hizmetlerden yararlandırılmalarıdır." dedi.

KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR.

Koruyucu aile olmak için nelerin gerektiği konusunda açıklamada bulunan Doğan "Türkiye'de yaşayan Erzincan'da ikamet eden 25- 65 yaş arası aralığında olan, her hangi bir adli sicil kaydı olmayan sağlıklı her aile koruyucu aile olabilir. Koruyucu aile olabilmek için öncelikle il müdürlüğümüze şahsen baş vurabileceği gibi bakanlığımızın Web sayfasında koruyucu aile modülü üzerinden de online olaraktan başvuru yapılabilmekte. Sonrasında başvurusu yapılan ailelerle biz bir dizi görüşmeler yapıyoruz. Yaptığımız görüşmeler sonucunda da evet artık koruyucu aile olabilir, koruyucu aile statüsü verdikten sonra ailenin de isteği doğrultusunda çocuklarla kısmi zamanlı eşleştirmeler yapılır. Uyumda sıkıntı çıkmaz ise kendilerini biz koruyucu aile yapıyoruz." dedi.

DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLIYOR

Toplumda koruyucu aile olmanın evlat edinme ile karıştırıldığını söyleyen İl Müdürü Doğan "Koruyucu aile asla evlat edinme ile karıştırılmamalı. Bizim toplumumuzda bu çok karıştırılıyor. Evlat edinmede çocuğun bütün velayet hakları aileye geçiyor. Koruyucu aile velayet hakkı talebinde bulunulmakta ve çocuğun bakımını Devlet ile birlikte sürdürülüyor. Koruyucu aileye verdiğimiz çocuğun kendi biyolojik anne babası iletişimi hiçbir şekilde kesilmiyor. Zaman, zaman aralıklarla görüşmeler yaptırılıyor ve kendi öz ailesinin durumu düzeldiği zaman da çocuk kendi ailesine veriliyor. Koruyucu aileye verdiğimiz çocuklarda bütün ihtiyaçlarını devletimiz üstleniyor. Servis parasından, ulaşımına, yiyeceğinden okul masraflarını aileler ile birlikte iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Aynı zamanda gönül istiyor ki gönüllülük ücretsiz koruyucu aile ama biz ailelere de destek oluyoruz. Hatta çocuğumuza bakan annenin her hangi bir sigortası yoksa ve kendisi isteğe bağlı sigorta yapması durumunda devlet primini ödüyor. Bu konuda sigortalarını ödediğimiz ailelerimiz var.

Bir çocuğun ailede neye ihtiyacı varsa A'dan Z'ye devlet olarak üstleniyoruz. Biz aile ve çalışma bakanlığı olarak diyoruz ki Her çocuğun mutlaka bir ailesi olmalı bu anlamda da bütün halkımızı koruyucu aile olmaya bu alanda bilgilendirmeye yanlış bilgilerle değil direk adresimize gelerek il müdürlüğümüze gelerek arkadaşlarımızdan bilgi edinmeleri, Erzincan GOV.TR de olan tanıtım broşürlerimizden de bilgi edinebilirler. Bütün vatandaşlarımızı bu alanda çocuklarımıza mutlu bir gelecek hazırlama adına, bende bu işte varım, bende yapabilirim diyen herkesi il müdürlüğümüze bekliyoruz. Kendilerinin koruyucu aile olmalarını bekliyoruz.

Erzincan'da 33 koruyucu aile bulunduğunu belirten il müdürü Doğan, Bu koruyucu ailelerimize hepsine ayrı, ayrı çocuklarımız adına, Müdürlüğümüz adına, devletimiz adına şükranlarımı sunuyoruz. Kendileri bir çocuğa kol kanat gerdiler. Koruyucu ailelerimizden biri şöyle dedi, bu çocuklar benim Cennet sertifikam, gerçekten öyle, yürekten içten gelen bir duygu ile yapılan bir hizmet yaptıkça gördükçe onun hazzı, onun mutluluğu gerek ailede gerek çocukta bir başka bunun tarifi mümkün değil. Bunu yaşamak, görmek lazım. Buradan tekrar koruyucu aile olabilecek mutlak surette bu alanda bilgi alışverişin de bulunulması adına müdürlüğümüze bekliyorum. Herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.