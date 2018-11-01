Hükümlüler Erzincan'da fidan dikti

Erzincan'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında şartlı serbest bırakılan hükümlüler, 250 fidanı toprak ile buluşturdu.

Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünün Esentepe mevkisinde belirlediği alanda oluşturulan hatıra ormanına, 50 hükümlü ile müdürlük çalışanları 250 fidan dikti. Erzincan'da Aralık ayına kadar denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler ile toplamda 40 Bin fidan toprak ile buluşturulacak.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Erzincan Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık; “Erzincan Cumhuriyet Başsavcımız ile ortak hareket ederek, bulunduğumuz bölgede denetimli serbestlikten faydalanan arkadaşlar ile birlikte dikim etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinliğimizde 250 fidanımızı toprakla buluşturacağız. 12. Aya kadar denetimli serbestlikten faydalanan arkadaşlar ile birlikte 40 Bin fidanı toprak ile buluşturacağız. Ben bu etkinliğimize adli makamlardan üst personelin katılımında da son derece mutluyum” dedi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ise açıklamasında; “Ben bu faaliyetleri şuna benzetiyorum, helva yapmak için yağ, un, şeker lazım. Değişik kurumlarda değişik imkânlar var, bu imkânları bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten hiç beklediğimiz şekilde potansiyeller ortaya çıkabiliyor. Orman İşletme müdürlüğümüzün çok güzel çalışmakları olabiliyor burada. Bizimde sosyal faaliyetlere katkı sağlamak için bekleyen bu konuda özveri göstermek için hazır olan mahkûm kardeşlerimiz var. Bu anlamda geçen yıl Erzincan Valiliğimiz ile Cumhuriyet başsavcılığımız arasında bir protokol düzenlenmişti. Bu protokol kapsamında Orman İşletme Müdürlüğümüz ile bir çalışma yaptık. Orman işletme müdürlüğümüz ilk etapta 400 civarında fidanı burada hazır etti ve dikim konusunda bize her türlü zemini sağladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler de 40 civarında mahkûm kardeşimiz ile buraya geldik ve bu dikim faaliyetini gerçekleştireceğiz” dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise kısa açıklamasında, bu toprakların gelecek nesillere en iyi şekilde teslim edilmesi gerektiğine vurgu yaprak; “Bu topraklar bizim değil, çocuklarımızın, torunlarımızın, onlara ulaştırmak üzere bize emanet edilen topraklar. Biz bu emanete en iyi şekilde bakacağız. Biz ki kıyamet koparken bile elindeki fidanı dikmek gerektiğine inanan mümessilleriz. Burada Orman İşletme Müdürlüğümüz ile birlikte, Cumhuriyet Başsavcımız ile birlikte denetimli serbestlik büromuzun yine çok güzel bir etkinliği ile karşı karşıyayız. Ben emeği geçenlere teşekküre diyorum” diye konuştu.