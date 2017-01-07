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07 Ocak 2017 10:39

Huzur Toplantısı Yapıldı

Huzur Toplantısı Yapıldı

07 Ocak 2017 10:39

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile Kurutilek Mahallesi Taştan Kıraathanesinde vatandaşlar ile birlikte sorumluluk alanı huzur toplantısı yapıldı. Toplantıda polis-halk ilişkilerinin önemi, ev ve işyeri hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler, kamera ve alarm sisteminin caydırıcılığı, şüpheli şahıs ve şüpheli araçların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemi, telefon ve internet dolandırıcılığı ile 155 Polis hattının etkin kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen toplantıda belirtilen sorunlar ve önerilerin ilgili kurumlar ve emniyet birimleri tarafından çözüme kavuşturulması kararlaştırıldı.



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