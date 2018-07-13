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13 Temmuz 2018 10:35

İbadethanelerin Çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi tarafından başlatılan Karaağaç Kuran Kursu ve Aydınlık Evler Hz.

İbadethanelerin Çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

13 Temmuz 2018 10:35

Hatice(r.anha) Camii’nin çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor


Belediye ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında son dört yılda 16 cami bahçesinde çalışmalar yürüttü. Yenilenen cami bahçelerinde şadırvanlar, merdivenler, andezit kaplı sahanlıklar inşa edilirken yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da gerçekleştiriliyor.


Çalışmalarına ara vermeyen Erzincan Belediyesi Karaağaç Kuran Kursu ve Aydınlık Evler Hz. Hatice(r.anha) Camii bahçesinde andezit kaplama ve çevre düzenlemelerine hızla devam ediyor.


Aydınlık Evler Hz. Hatice(r.anha) Camii cami cemaati ve mahalle sakinleri yapılan çalışmaların mahalleye daha güzel bir görüntü sağlayacağını ve Erzincan Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdiler.




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