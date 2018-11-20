İç çamaşırında uyuşturucu taşırken yakalandı

Erzincan'da uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürünler ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında İran uyruklu bir şahsın iç çamaşırına dikilmiş vaziyette 966,63 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünce 18/11/2018 günü yapılan uygulamada durdurulan araçtaki kontrolde, araç içerisindeki gazete kâğıdına sarılı 21,24 gram kubar esrar, farklı bir gazete kâğıdına sarılı 3,20 gram esrar, 2 adet içime hazır 2,10 gram esrar maddesi ve 23 adet extacy hap ele geçirildi.

Araçta bulunan 4 şahıs hakkında “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)” suçundan yapılan tahkikat sonrasında; şahıslardan 2'si mahkemece, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde 18/11/2018 tarihinde yapılan yol uygulamasında ise İran-İstanbul seferini yapmakta olan bir yolcu otobüsü durduruldu. “Curt” isimli Narkotik köpeğiyle otobüste yapılan aramada, 2 İran uyruklu şahsa ait olduğu tespit edilen ve toplam ağırlığı 724,1 gram kubar esrar maddesinin, 800 adet sigara makaronlarının içerisine doldurularak, paketlenmiş vaziyette aracın bagaj kısmındaki valizlerin içerisinde ve daralı ağırlığı 966,63 gram metamfetamin, maddesinin ise İran uyruklu şahıslardan birinin iç çamaşırına dikilmiş vaziyette ele geçirildi.

R.L. (56), M.K. (41) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)” suçundan, tahkikat sonrasında adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 18.11.2018 tarihinde Erzincan genelinde iki adet işyeri ve bir adet ikamette yapılan aramalarda muhtelif markalarda toplam 1191 paket gümrük kaçağı sigara, içine tütün doldurulmuş 30 bin 860 adet (dal) makaron, 16 paket nargile tütünü, 17 paket muhtelif markalarda paket içerisinde kapalı tütün, 23 adet elektronik sigara likiti ile 117 koli şüphelinin faturasını ibraz edemediği boş makaronlara el konularak, iki şüpheli hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele suçu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada; “Uyuşturucu-Uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.”denildi.