İl Danışma Meclis toplantısı yapıldı

Erzincan'da AK Parti Erzincan İl Başkanlığı İl Danışma Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye konferans salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti teşkilatı ve partililer katıldı.

Toplantıda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan oluşturuldu.

Divanın oluşturulmasının ardından açılış konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "İlk iktidara geldiğimiz 2002 seçimlerinin ve AK Parti iktidarının 16. yılında kısaca geçmişe göz atmak istiyoruz. 16 yılda ülkemiz ve Erzincan'ımızda son 300 yılın kesintisiz en büyük gelişmelerine, en büyük yatırım hamlelerine, en büyük uzun süreli büyüme trendine imza atıldı. Paramızın satın alma gücüne göre yapılan hesaplamalarda dünyada 13. sıraya oturan ülkemiz, gerçekleştirilen yol, köprü, hızlı tiren, kent içi raylı sistem, havayolları ve hizmete giren meydanlar artık 5 yaşındaki çocukların bile ezbere bildikleri konulardır. Son 10 yıldır her gün açıklanan dünya genelinde en büyük projeler sıralamasında ilk 12 ülkemizde bazen 2 bazen 3 proje ile yer aldığını tüm dünya görmektedir. Milli Savunma Sanayinde elde edilen başarılar dışa bağımlılığımızı yüzde 70'lerden yüzde 30 seviyelerine düşürmüştür. Bu çizgide devam eden yatırımlar 15 yıl içerisinde yüzde 10'lara düşürülecek yani Milli Sanayimizde yerli payı yüzde 90'lara ulaşacak. Bunların dışında ülkemiz tarihinde en yüksek uluslar arası itibara ulaşmışız. İtibar bizi sevmeleri anlamına gelmez fakat itibar bizi önemsemeleri, ciddiye almaları manasına gelir. Daha dün ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Almanya, Fransa, Rusya, Türkiye Zirvesi uluslar arası dengenin yeniden şekillendiğinin ve devletimizin bu yapılanma işinde yükseldiğinin bir delilidir. Çin, Rusya, Türkiye Zirvesi; İran,Rusya, Türkiye Zirvesi ve daha bir çok oluşum içinde bölgemizdeki gelişmeler artık Türkiyesiz şekillendirilemiyor. Ülkemiz bu tirendi yakalamışken bundan rahatsız olanlar boş mu duruyor elbette ki hayır. Gezi eylemleri, 17-25 akabinde 15 Temmuz darbe girişimleri sonrasında ekonomik saldırılar. Peki bunlar ne manaya geliyor? Bir helikoptere saldıran yapı ve fırtınalardan, kasırgalardan sonra ayakta kalmayı başarmış bir Türkiye. Bu ekonomik ve siyasi saldırının da altından kalkacağız Allahın izniyle. Dünya mazlumlarının son umudu büyük Türkiye saldırılardan ayakta kalarak kurtuldu.” Dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise konuşmasında; “AK Parti iktidarında söylenecek çok şey vardır. Bugün çok önemli bir gündür. AK Parti siyasi hareketinde. 3 Kasım AK Partinin iktidara geldiği gündür. 14 Ağustos 2001'de AK Partinin kurulması ile yaklaşık 1 yıl sonra milletin emanetini üstlenmiştir. AK Parti iktidarımızda milletimiz rahat nefes almıştır. Milletimiz umudunu kaybetmişti. Amerika'nın, cundacıların bu ülkeye elini kolunu sallayarak gelenlerin idare ettiği bir ülkeydi. Ama AK Parti döneminde birçok darbe girişiminde bulunuldu. Elhamdülillah genel başkanımız çıktı ne dedi; “bizim bir avuç darbecilere, bir cuntacılara bırakacak halimiz yoktur. Gölgelerin üzerimize geldiği en zor anlarda bile güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk.” Dolayısı ile ülkemiz üzerinde ameliyat yapılmaya, operasyon yapılmaya Elhamdülüllah izin vermediler, vermeyecekler” dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise; "Refahiye'de toplu konut projemiz var. Bu toplu konut projemiz başlamıştı. Müteahhit ihale edilmiş ve başlanmıştı. Belediye bir karar aldı ve imarı bozdu. Bu yüzden olmasa bile bunu bahane ederek TOKİ'den ihale iptal etti. Çünkü imar bozulmuştu. Şimdi imarı düzeltti TOKİ, şimdi de TOKİ yeniden ihale yapacak. İnşallah bununda ihalesi yapılacak” dedi.