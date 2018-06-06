Bizler bu şehrin seçmeninin oyuna fikrine saygı duyacağız" diye konuştu.

Erzincan İl Genel Meclisi Haziran ayı meclis toplantıları başladı. İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında gerçekleşen oturumlarda, Erzincan genelinde özel idare tarafından yürütülen, yatırımların yanı sıra içme suyu, kanalizasyon ve yol ve altyapı çalışmaları ile ilgili önemli kararlar alınıyor. Haziran ayının ilk toplantısında konuşan Meclis Başkanı Ünal Tuygun, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan milletvekilliği ve başkanlık seçimlerinin Erzincan ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Tuygun konuşmasında ayrıca belirli kişiler tarafından sosyal medya üzerinden milletvekili adaylarına ve parti teşkilatlarına yönelik algı operasyonlarını sert bir dille eleştirdi.

Tuygun açıklamasında; "Öncelikle milletvekilliği ve başkanlık seçimlerinin ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Meclis üyelerimiz 4 yıldır, ben ise 9 yıldır burada görev yapıyorum. AK Parti gurubundan, CHP gurubundan ve MHP gurubundan meclis üyelerimiz var, birlik ve beraberlik içerisinde burayı yürüyoruz ve çok güzel işler başardık. Bu seçiminde tüm siyasi partilerimizin, milletvekillerimizin ve teşkilatlarımızın birlik ve beraberliği adına bir seçim yürüteceğini umut ediyorum. Önceliğimiz kardeşliktir, önceliğimiz birlik ve beraberliktir. Bazen belirli insanların şehrin stratejik huzuruna yönelik sosyal medyadan operasyonlar yapıldığını, yine sosyal medyada milletvekilleri adaylarına ve il başkanlarına, teşkilat yöneticilerine yönelik algı operasyonları oluşturuyor. Siyaseti başka başka mecralara çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımız bu oyuna gelmezler, şehrimizin birlik ve beraberliği sürecini korur, sonuçta kazanan hangi partiden olursa olsun Erzincan’dır.Bizler bu şehrin seçmeninin oyuna fikrine saygı duyacağız. Bu seçimlerin tekrar Erzincan’ın kalkınmasına, sanayide tarım da çıta atlamasına vesile olmasını temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.