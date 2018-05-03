İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıları başladı

Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda Erzincan genelinde devam eden yatırımlar ele alındı.

Toplantının başında çalışmalar ile ilgili bilgiler veren İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, altyapısı tamamlanan köylerde sıcak asfalt çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Tuygun açıklamasında ; “Geçtiğimiz iki ay içerisinde planladığımız çalışmalar hayata geçti, Özellikle kanalizasyon, içme suyu ve su deposu gibi yatırımlarımızın ihaleleri yapıldı. Altyapısı biten köylerimizde kilit parke çalışması da başladı. Meclis üyelerimizin, valimizin ve büyüklerimizin destekleriyle geçtiğimiz yıllarda kurduğumuz sıcak asfalt tesisini kurmuştuk, iyi bir araç parkı var. Tercan bölgesine yine bir sıcak asfalt tesisi kurmuştuk, bu yılda Kemah, İliç ve Kemaliye köylerinin yolları için İliç’e yeni bir sıcak asfalt tesisi kurulması için karar aldık, ihale süreci başladı. Erzincan merkezde altyapısı tamamlanan üç köyün sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Önümüzdeki hafta Çayırlı ve Tercan bölgesindeki gurup köy yollarını sıcak asfaltla kaplayacağız. Bunun yanı sıra Erzincan İl Genel Meclisi üyelerimizin birlik ve beraberliği ile tarım, hayvancılık, eğitim konusunda, okulların tamiri ve bakımı konusunda desteklerimiz tüm hızıyla sürüyor diye konuştu. Meclis toplantıları önümüzdeki haftaya kadar sürecek." dedi.