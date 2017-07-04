İl Genel Meclisi Temmuz Ayı toplantıları başladı

Beş oturumda gerçekleşmesi planlanan toplantılarda bahar ayları ile birlikte çalışmalarına hız veren il özel idaresinin köy ve ilçelerde planladığı içme suyu, asfalt, kanalizasyon, onarım bakım gibi yatırımlar görüşülüyor.

İl Genel Meclisi Temmuz Ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında gerçekleşiyor. Köy ve ilçelerin altyapı, içme suyu ve yol gibi çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yatırımları görüşüldüğü toplantıda Tuygun; 2017 yılı yatırım planlaması kapsamında çalışmalara devam edeceklerini belirterek; “İlçe ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın içme suyu, kanalizasyon, yol gibi ihtiyaçlarının yanı sıra kültür ve sosyal olarak eksikliklerini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yıl hedeflerimizde yüzde 90’lık bir başarı sağladık. Yeni araçlarımız ve personellerimizle birlikte bu yıl önemli çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

Tuygun açıklamasında ayrıca, yeni sıcak asfalt tesisinin kurulması ile birlikte geçtiğimiz yıl uygulanan deneme çalışmalarının ardından bu yıl ilçelere bağlı köylerde de sıcak asfalt çalışmasına başladıklarına sözlerine ekledi.