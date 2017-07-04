Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 09:10

İl Genel Meclisi Temmuz Ayı toplantıları başladı

Erzincan İl Genel Meclisi Temmuz Ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında başladı.

İl Genel Meclisi Temmuz Ayı toplantıları başladı

04 Temmuz 2017 09:10

Beş oturumda gerçekleşmesi planlanan toplantılarda bahar ayları ile birlikte çalışmalarına hız veren il özel idaresinin köy ve ilçelerde planladığı içme suyu, asfalt, kanalizasyon, onarım bakım gibi yatırımlar görüşülüyor.


İl Genel Meclisi Temmuz Ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında gerçekleşiyor. Köy ve ilçelerin altyapı, içme suyu ve yol gibi çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yatırımları görüşüldüğü toplantıda Tuygun; 2017 yılı yatırım planlaması kapsamında çalışmalara devam edeceklerini belirterek; “İlçe ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın içme suyu, kanalizasyon, yol gibi ihtiyaçlarının yanı sıra kültür ve sosyal olarak eksikliklerini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yıl hedeflerimizde yüzde 90’lık bir başarı sağladık. Yeni araçlarımız ve personellerimizle birlikte bu yıl önemli çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.


Tuygun açıklamasında ayrıca, yeni sıcak asfalt tesisinin kurulması ile birlikte geçtiğimiz yıl uygulanan deneme çalışmalarının ardından bu yıl ilçelere bağlı köylerde de sıcak asfalt çalışmasına başladıklarına sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
ERZİNCAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:39
  • Güneş :04:52
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!