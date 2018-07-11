İl koordinasyon toplantısı yapıldı

Toplantıda 2017 yılı içerisinde başlatılan ve 2018 yılında davam eden yatırımlar ve projeler konuşuldu.

2018 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Erzincan Vali vekili Dede Musa Baştürk başkanlığında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen Salonunda yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Vali vekili Dede Musa Baştürk, Erzincan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Adnan Özel, Erzincan Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, Kaymakamlar, Belde Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Erzincan Vali vekili Dede Musa Baştürk; “Koordinasyon kurulumuzun 2018 yılı üçüncünü yapıyoruz. Kamu kuruluşları olarak hizmetlerin yürütülmesinde vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerini dikkate alarak il çapında hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bu amaçla muhtarlarımız, halkımız ile gerek halk günü gerek muhtarlar toplantısı ile ekonomik toplantılar 3 ayda bir il koordinasyon toplantısı düzenleniyor. Burada kuruluş amacımız yatırım yılı içerisinde günümüze kadar ilimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen yatırımların geriye dönük olarak kontrolü, işlevlerinin yerine getirilip getirilmediğini kamu oyu ve diğer ilgili kuruluşlarla paylaşılması, koordinasyonu gerektiren problemler varsa bunları burada en üst düzeyde dile getirerek çözüme kavuşturmak. Toplantımız inşallah hayırlara vesile olur" dedi.

Vali Vekili Dede Musa Baştürk’ün konuşmalarından sonra ilk olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel yıl içerisinde yapımı devam eden yatırımları anlattı.

Bölge müdürlüklerinin 2018 yılı devam eden ve bitmiş yatırımların bütçelerinin anlatılmasından sonra sırasıyla tüm kurumlar yatırım ve bütçelerini anlattılar.