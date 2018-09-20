İl Müdürü Şahin, gençlerle buluştu

Sohbet ortamında geçen yemek programında İl Müdürü Şahin, gençlerin gönüllü olarak bu derneğin faaliyetlerine katılarak vakit ayırdıklarını ve bunun diğer gençlere de örnek olması gerektiğini söyledi. Şahin”Erzincan'ın gençlerinin bu derneğe ve sosyal sorumluluk projelerine sahip çıkmaları son derece önemli, tarımın kanayan yarası genç üretici eksikliği hususunda da dernekle ortak çalışmalar yürütmeliyiz. Bu sayede gençlerde tarım hakkında bir farkındalık yaratacağımıza inanıyorum” dedi.

Kurum çalışmaları hakkında gençlere bilgi veren İl Müdürü Şahin Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğünün, tarımın hayvancılığın ve sağlıklı gıdanın nasıl tüketiciye ulaşacağının adeta sigortasıdır olduğunu belirtti.

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hedef kitlesi olan gençlerle sürdürdükleri sosyal sorumluluk projeleriyle isminden ulusal basında da söz ettiriyor.

Dernek başkanı Faruk Kocatürk derneğin en önemli özelliği gençlerin projeler sayesinde toplumda daha çok sorumluluk almasına vesile olduğunu belirtti.

Kocatürk, “İl Müdürümüzün bu nazik davetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sizlerin de destekleri sayesinde gönülleri fethetmeye devam edecektir” dedi.