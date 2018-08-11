İl Müdürü Şahin Kurbanlık Hayvan satış yerlerini denetledi

Kurban bayramının yaklaşmasıyla pazar hareketliliğinin artarak yoğunlaştığı gözlendi.

İl Müdürlüğü personellerince kurban döneminde gerek hayvan alım ve satım yerlerindeki hareketliliğin gerekse de il dışı hayvan sevklerinin yoğunlaştığı ve bu yoğunluğa paralel olarak denetimlerin arttırıldığını dile getiren Şahin halkın daha huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için çabaladıklarını söyledi. Bayram öncesinde olduğu gibi bayramda da kesimhane ve hayvan satış yerlerinde denetimlere devam edileceğini söyleyen Şahin " Özellikle hayvan alımında veteriner sağlık raporu ile büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi olmayan, küpesi bulunmayan, çok zayıf olan, gebe olan yada yeni doğum yapmış olan, kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan, yara, şişlik ve ödemi olan, hayvanların kurban olarak satın alınmamalıdır." dedi.

Denetimlerin ardından üreticilerle görüşen Şahin" Hayvan sağlığı açısından bir olumsuzluğa rastlanmadı öncelikle tüm üreticimize bol kazançlar diliyorum, yaklaşan kurban bayramının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor ve tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını şimdiden kutluyorum "dedi.