İl protokolünden yaralı kazazedelere ziyaret

Kaza sonrası Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerinde bulundular.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kurukluyıldız’ın da refakat ettiği ziyarette konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Erzincan - Sivas Karayolu’nda meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan hastalarımıza tedavi gördükleri hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.