Basın Yayın ve Enformasyon Erzincan İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İl Müdürü Yahya Tekin, Basın İlan Kurumu (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam’ın yanı sıra Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Akpınar, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya ile Erzincan’da resmi ilan yayınlama hakkı bulunan yerel gazetelerinin temsilcileri katıldı.

Basın Yayın ve Enformasyon Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin, toplantının açış konuşmasında tüm katılımcılara hoş geldiniz temennisinde bulunarak, yapılacak toplantının yerel basının güçlenmesine ve gelişmesine katkı sunmasını ayrıca Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü olarak Basın İlan Kurumu ile her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Basın İlan Kurumu (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam, Basın İlan Kurumunun yaygın ve yerel basının kalkınması ve teknolojik gelişmelere adapte olması kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Kurum mevzuatında yapılan değişiklikleri ve bundan sonraki süreçte yapılan projeler hakkında yerel basının temsilcilerini bilgilendirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam, İl Müdürü Yahya Tekin’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunarak, Şubat ayında faaliyetlerine başlayan Basın Yayın ve Enformasyon Erzincan İl Müdürlüğü görevinde başarılar diledi.

BYEGM Erzincan İl Müdürü Tekin, Genel Müdürlüğün hazırladığı 2017 Almanağını (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam’a hediye etti.