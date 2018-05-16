Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 09:46

İlan Hizmetleri Müdürü Çam, yerel gazete temsilcileriyle biraraya geldi

Basın İlan Kurumu (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam, Erzincan’da yayın yapan yerel gazetelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

İlan Hizmetleri Müdürü Çam, yerel gazete temsilcileriyle biraraya geldi

16 Mayıs 2018 09:46


Basın Yayın ve Enformasyon Erzincan İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İl Müdürü Yahya Tekin, Basın İlan Kurumu (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam’ın yanı sıra Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Akpınar, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya ile Erzincan’da resmi ilan yayınlama hakkı bulunan yerel gazetelerinin temsilcileri katıldı.


Basın Yayın ve Enformasyon Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin, toplantının açış konuşmasında tüm katılımcılara hoş geldiniz temennisinde bulunarak, yapılacak toplantının yerel basının güçlenmesine ve gelişmesine katkı sunmasını ayrıca Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü olarak Basın İlan Kurumu ile her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti.


Basın İlan Kurumu (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam, Basın İlan Kurumunun yaygın ve yerel basının kalkınması ve teknolojik gelişmelere adapte olması kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Kurum mevzuatında yapılan değişiklikleri ve bundan sonraki süreçte yapılan projeler hakkında yerel basının temsilcilerini bilgilendirdi.


Basın İlan Kurumu (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam, İl Müdürü Yahya Tekin’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunarak, Şubat ayında faaliyetlerine başlayan Basın Yayın ve Enformasyon Erzincan İl Müdürlüğü görevinde başarılar diledi.


BYEGM Erzincan İl Müdürü Tekin, Genel Müdürlüğün hazırladığı 2017 Almanağını (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam’a hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç