İliç'de arıcılara, arı hastalıkları konusunda eğitim verildi

Erzincan'da son aylarda gözlenen arı ölümleri hakkında eğitim toplantısı düzenlendi.

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Parazitoloji Laboratuvarı Sorumlusu Veteriner Hekim Zekai Bastem'in sunumlarıyla yaygın görülen arı hastalıkları, varroa paraziti ile genel olarak mücadele yöntemleri, mücadelenin nasıl ve hangi zamanlarda uygulanacağı, son günlerde gözlenen arı ölümlerinin sebepleri ve koruma yöntemleri ile ilgili eğitim toplantısı düzenlendi.

Arıcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantı sonucunda kolonilerin düzenli olarak bakımı ve kontrollerinin yapılması, erken teşhis ve erken tedaviye önem verilmesi gerektiği vurgulandı. Erken teşhis amacıyla numune gönderilmesi ve bu konuda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli çalışılması gerektiği hususunda bilgi verildi. Bununla birlikte ilaçla mücadelede sonuç alınabilmesi için uygun doz ve ilaç seçimi ile birlikte aynı bölgede ki arıcıların aynı anda yapacakları ilaç uygulamalarının da önemi vurgulandı. Son yıllarda Varroa'ya karşı ilaçla mücadele dışında biyolojik ve fiziksel mücadele yöntemlerinin de mevcut olduğu, bu çalışmaların halen devam ettiği,varroa parazitinin arıcılarca önemsenmesi gerektiği konularında bilgiler verildi. Varroa parazitinin önemi, arı kolonilerinde oluşturduğu zarar ve ekonomik kayıplar konularında farkındalığın oluşturulmasını amaçlayan toplantıda İliç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Çelebioğlu, toplantıya katılım sağlayan başta Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü yetkililerine ve arıcılara teşekkür etti.