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13 Haziran 2018 10:44

İmar barışı başvuruları devam ediyor

Erzincan’da imar barışı çalışmaları kapsamında imar barışı başvuruları başladı.

İmar barışı başvuruları devam ediyor

13 Haziran 2018 10:44


Konu hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, "Vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırma amacıyla Bakanlığımızca yürütülen imar barışı çalışmaları kapsamında İmar Barışı başvuruları e-devlet sistemi üzerinden başlamış bulunmaktadır.


Bu doğrultuda Müdürlüğümüzce de çalışmalara başlanmış olup Müdürlüğümüz giriş katına barış masası kurulmuştur. Müdürlüğümüz personellerince vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destek sağlanmakta, e-devlet üzerinden Yapı Kayıt Belgelerinin çıkartılması için gerekli hizmetler yapılmaktadır.


Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar belirtilen Madde 4 “Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir. Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.” hükümleri doğrultusunda istenilen bilgi ve belgelerle şahsen e-devlet üzerinden başvuru yapılabilineceği gibi müdürlüğümüz bünyesinde kurulan imar barışı masasına da gerekli bilgi ve belgelerle başvuru yapılıp yapı kayıt belgesi oluşturulabilir." dedi.




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