İmar Barışı konusunda muhtarlar bilgilendirildi

Kamuoyunda ’’İmar Barışı’’ olarak da bilinen düzenlemeye göre çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda muhtarlara düzenleme hakkında bilgi verilmek üzere toplantı düzenlendi. Vatandaşların imar barışı konusunda azami seviyede bilgi sahibi olmalarını ve faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla organize edilen toplantıda İl Müdürü Gökhan Aydemir ve İnşaat Mühendisi Hasan Boy tarafından İmar Barışı ile ilgili sunum yapıldı ve ardından soru cevap şeklinde vatandaşların karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgi verildi.

Konu hakkında bilgi veren İl Müdürü Gökhan Aydemir "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 08 Haziran 2018 tarihi ile çalışmalara başlandı ve Müdürlüğün giriş katına barış masası kuruldu. Müdürlük personelleri vatandaşlara her türlü bilgi ve destek sağlanmakta, e-devlet üzerinden Yapı Kayıt Belgelerinin çıkartılması için gerekli hizmetler yapılmaktadır. Yapı kayıt belgesini e-devlet üzerinden şahsen oluşturmak isteyen vatandaşlarımız http://imarbarisi.csb.gov.tr/ linkinde bulunan yardım videolarından gerekli işlemlerin nasıl yapılacağını öğrenebileceklerdir." dedi.