Yaklaşık yüz katılımcının yer aldığı eğitim iki gün sürdü. Aras EDAŞ saha personeli için başlatılan‘’ İş Güvenliğinde Kurum Kültürü’’ eğitimi, tüm şirket personeline verilmek üzere planlandı.

Önce İş Güvenliği

İş Güveliğinin enerji sektöründeki önemine değinen Aras EDAŞ Sistem İşletme Koordinatörü Selman Nair, elektrik dağıtım hizmetlerinin çok tehlikeli sınıfta olduğunu söyledi. Nair, “Enerji sektörü çok tehlikeli sınıfta yer alıyor. Biz İş Güvenliği eğitimlerinin yanında çalışanlarımıza ‘İş Güvenliğinde Kurum Kültürü’ eğitimi de vererek çalışanlarımızın hepsinin bu hassasiyetimizi hissetmesini istiyoruz. Her zaman öncelik iş güvenliğidir.” Dedi.

İş Güvenliğinde Toplumsal Kültür

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, İş Güvenliği ile alakalı toplumsal kültür oluşması gerektiğine vurgu yaptı. Kurum kültürünün elbette yerleşmesi gerektiğini söyleyen Akbaş, İş Sağlığı ve güvenliğinin yapısal değişiklik kazanarak toplumsal kültür kazanması gerektiğini ifade etti. Akbaş, ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği yaptığımız işin önem derecesi kadar, güvenlik derecesi ile de hayatımızı etkiliyor. Çünkü İş yaşamı sosyal yaşamdan bağımsız değildir. Bu nedenle iş yaşamımızda başımıza gelen her olay, her eylem, her hareket sosyal yaşamımızı da etkiler. Bundan dolayı iş hayatımızın güvenliği aslında hayatımızın ailemizin güvenliğidir. Bir iş kazası bir kişiyi etkilemez. Bir kişi ile beraber, ailesini çevresini çalıştığı yeri ve dolayısı ile toplumu etkiler. Çünkü toplum bireyden, aileden ve çevreden bağımsız değildir. Kişiden topluma, toplumdan kişiye varan etkileşim mekanizması; ailemizi, çevremizi ve toplumumuzu belirleyen hareketlerdir. O yüzden iş güvenliğinde kurum kültürü aslında toplumsal kültür olması gerektiği kadar önemlidir.’’ diye konuştu.