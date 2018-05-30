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30 Mayıs 2018 09:20

Işıkpınar yerleşkesi sağlık hizmeti vermeye başladı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesinde hizmet veren bazı poliklinik ile servisler yeni yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları nedeniyle, Işıkpınar yerleşkesi olarak hizmet veren binaya taşınarak hizmet vermeye başladı.

Işıkpınar yerleşkesi sağlık hizmeti vermeye başladı

30 Mayıs 2018 09:20


Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız Işıkpınar yerleşkesine taşınma süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklama da; “Sayın Başbakanımızın talimatları ve Sağlık Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda yeni yapılacak olan hastane ihale süreci başlamıştır. Bu sürecin ilk etabını oluşturan dört yol yerleşkesinde ki binamızın boşaltılması işlemini bugün itibari ile tamamlamış bulunuyoruz. Daha önce eski Dünya Göz ve Kızılay binaları için yapılan planlamalarda acil servis ve göz poliklinikleri yaklaşık bir hafta öncesinde hizmete açılmıştı. Işıkpınar binamızda dörtyol yerleşkesinde ki servislerimizi eski adı askeri hastanenin olduğu yeni yerimize taşıdık ve hizmet vermeye başladık. Fizik Tedavi Rehabilitasyon servisi, Göğüs Hastalıkları servisi, Enfeksiyon Hastalıkları servisi, Psikiyatri servislerimiz burada hizmet verecek. Burada yaklaşık 75 adet yatak kapasiteli servis hizmetini burada sunacağız. Burada poliklinik olarak aktif şekilde hizmet veren 7 poliklinik var. Bunlarda Dâhiliye Poliklinikleri, Radyoloji Polikliniği, Kardiyoloji polikliniği, Enfeksiyon hastalıkları polikliniği, Göğüs Hastalıkları Polikliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastalıkları poliklinikleri ve psikiyatri polikliniği için burada hizmet verilmeye başlandı.


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerimizin tamamını bir sonra ki haftaya kadar Işıkpınar hastanesi hizmet binamıza taşımış olacağız. Bir kısmı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kısmı ise dörtyol yerleşkesi kısmında bulunan servislerin hepsini buraya taşıdık. Haftaya bütün rehabilitasyon hizmetlerini sunmaya başlamış olacağız.


Yaklaşık 3 aydır bu sorunun çözümü için uğraştık. Akabinde olabilecek elimizde ki imkânları en iyi şekilde kullanarak vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Biraz sabrederek daha güzel şeyler elde edeceğiz.Elimizde ki bina imkânları bunlardı


Işıkpınar yerleşkesine Erzincan Belediyemiz 15 numaralı servis koydu. Bu servis Dört yoldan kalkıyor. Hastaneye ulaşım bu aşamada bu şekilde olacak. Tabi ki kendi araçları ile gelenler de oluyor.” dedi.




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