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07 Ocak 2017 10:39

İtfaiye 587 Yangına Müdahale Etti

İtfaiye 587 Yangına Müdahale Etti

07 Ocak 2017 10:39

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2016 yılında toplam 587 yangına müdahale etti. İtfaiye Müdürlüğü 2016 yılında 13 intihar, 10 trafik kazası, 67hayvan kurtarma vakasına müdahale ederek başarılı çalışmalar gerçekleştiren İtfaiye ekipleri, kent genelinde öncelikle kamu kuruluşları olmak üzere 25 kuruma yangından korunma eğitimi verdi. Konu hakkında Erzincan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Erzincan İtfaiyesinin, donanımlı personeliyle vatandaşların can ile mal güvenliğini sağlamak üzere her an göreve hazır olduğu ve İtfaiye Müdürlüğü hizmet binası en son teknoloji ile donatılmış hareket kabiliyeti yüksek araçlarla daha da güçlendirildiği belirtildi. Yeni itfaiye hizmet binasının ise yenileneceğinin çağın teknolojisine uygun araç gereçlerle donatılarak en kısa sürede hizmete açılacağının müjdesi verildi.



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