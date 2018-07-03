İyi tarım uygulaması yapan üreticilere koruyucu malzeme verildi

Törene Erzincan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür V. Naci Gün, İl Müdür Yardımcısı Saadettin Taşkesen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Üzümlü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür V. Dilek Özgül, teknik personel ve üreticiler katıldılar.

Törende üreticilerin sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayan İl Müdür V. Gün, bitki koruma ürünlerini uygulayanların zirai ilaçları soluması veya teması ile belli bir süreç içerisinde zarar görebileceklerini belirterek, "Biz sizlerin yaptığı işin çok önemli olduğunu biliyoruz ve sağlığınızı önemsiyoruz. Bu anlamda sizlerin bitki koruma ürünlerini kullanırken koruyucu malzemeler ile kendinizi koruyabilmeniz için proje bütçemiz imkanları içerisinde bu malzemeleri aldık. Sizler İyi Tarım Uygulaması yaparak zaten örnek bir üretim uygulaması sergilemiş oluyorsunuz, bu koruyucu malzemeleri kullanarak da yine diğer üreticilere örnek olacaksınız" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Gün "Bu proje sayesinde ilde toplamda 11 işletmeye çıkarak İyi Tarım Uygulamaları yapan üretici sayımız artmıştır. 1 üreticimiz elma, 10 üreticimiz ise üzüm ürünlerinde bireysel olarak iyi tarım uygulaması yapmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticilerimize dekara 50 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır" dedi.

İl Müdürünün konuşmasının ardından üreticilere bitki koruma ürünleri uygulamalarında kullanılmak üzere alınan koruyucu malzemelerin dağıtımı gerçekleştirildi.