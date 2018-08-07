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07 Ağustos 2018 14:42

Kaçan kurbanlıklar için kurban timi oluşturuldu

Erzincan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlıkların yakalanması için her yıl olduğu gibi bu yıl da profesyonel bir kurban timi oluşturdu.

Kaçan kurbanlıklar için kurban timi oluşturuldu

07 Ağustos 2018 14:42


Erzincan Belediyesi ekiplerince oluşturulan kurban timi, kondisyon, silahlı atış eğitimi ve kaçan kurbanlıkların nasıl yakalanmaları gerektiği konusunda eğitim alıyor. Önceki yıllardada insansız hava araçları ile daha da güçlendirilen Erzincan Belediyesine ait kurban timi, bu yıl da hem atlı birlik hem motorize ile uzak mesafelere kaçan kurbanlıkların takibini yapacak.


Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı için 10 kişilik bir tim hazırladıklarını belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kaçan hayvanları bayıltmak üzere kullanılacak olan silah, arazi şartlarına uygun ATV araçları, atlı birlikler ve drone ile kaçan kurbanlıkları daha etkili bir şekilde yakalamayı hedeflediklerini kaydetti.




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