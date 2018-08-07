Kaçan kurbanlıklar için kurban timi oluşturuldu

Erzincan Belediyesi ekiplerince oluşturulan kurban timi, kondisyon, silahlı atış eğitimi ve kaçan kurbanlıkların nasıl yakalanmaları gerektiği konusunda eğitim alıyor. Önceki yıllardada insansız hava araçları ile daha da güçlendirilen Erzincan Belediyesine ait kurban timi, bu yıl da hem atlı birlik hem motorize ile uzak mesafelere kaçan kurbanlıkların takibini yapacak.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı için 10 kişilik bir tim hazırladıklarını belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kaçan hayvanları bayıltmak üzere kullanılacak olan silah, arazi şartlarına uygun ATV araçları, atlı birlikler ve drone ile kaçan kurbanlıkları daha etkili bir şekilde yakalamayı hedeflediklerini kaydetti.