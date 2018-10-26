KADEM Erzincan Şubesinden Seminer

Kadın ve Demokrasi Derneği Erzincan Şubesi tarafından "Çocuklarımız Çok Özel" adlı seminer düzenlendi. Erzincan İl Müftülüğü Fuaye salonunda düzenlenen seminere Erzincan Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Erzincan İŞ-KUR İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, KOSGEB İl Müdürü Semra Öztürk Boroğlu, KADEM Erzincan İl Temsilcisi Büşra Eren, özel çocuklar, aileleri ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KADEM Erzincan İl Temsilcisi Büşra Eren; toplumda otizm ve down Sendromlu çocuklara yönelik bilinç ve farkındalık oluşturmak adına bu semineri düzenlediklerini belirterek, "Kadem olarak 2013 yılından bu zamana kadar kadın ve aileye özgü, hayatı anlamlandıran her konuyu çalışma sahasına alarak zaman, zaman projelerle, seminer ve sempozyumlarla ulusal ve uluslararası kongre ve zirvelerle kadınlarımızın, çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatına dokunmak istedik" dedi.

Eren konuşmasında "Bu yıl 23-24 Kasım tarihlerinde yapılacak olan kadın, adalet zirvesinin ana temasının Aileyi güçlendirmek, güçlü aile demek iyi günde kötü günde de aile bireylerinin birbirine kuvvetli bağlarla bağlanmış huzur kokan bir yuva olması demektir.

Bugün burada hep birlikte temelde çok insani bir konuyu yani özel çocuklarımızı ve özel çocuklara sahip aileleri konuşmak için toplandık.Bir komşu, bir akraba bir arkadaş olarak, biraz daha anlayış, biraz daha duyarlılık, biraz daha destek olma adına toplumda bilinç oluşturmak istiyoruz. Gözümüzün nuru gönlümüzün susuru olan yavrularımızı Cenabı Hak elmastan, zümrütten, yakuttan daha değerli birer hediye olarak bizlere bahşetti. Bu emanetler ile de biz anne babaları hem dünyamızı hem ahiretimizi kazanmamızı vesile kılmış.

Kahrında hoş lütfunda hoş diyebilmek saflığın samimiyetin timsali olan çocuklarımızı artıların da veya eksilerinde onları yük değil nimet olarak görebilmek, imtihanın ağırlığı her daim mükâfatın büyüklüğünün sebebidir. Merhamet ve şefkatin timsali de annelerdir. Yavrularına aynı şuurun diğer aile bireylerine de komşuda arkadaşta kısacası toplumda da merhamet ve şefkat duygularımızın tazelenmesi adına bu seminerimizin hayırlara vesile olmasını diliyor katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kadem İl Temsilcisi Büşra Eren'in konuşmalarından sonra Erzincan Duru Derin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitmen Psikolojik Danışman Uğuray Yıldız, Eğitmen Dil konuşma terapisti Selin Düzgün ve Eğitmen Çocuk Gelişim Uzmanı Suna Özcan tarafından özel eğitim gören çocuklar konusunda seminer verildi.