Kadın çiftçilere hijyenik süt üretimi kursu

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Erzincan Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ve Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kurs kapsamında Merkeze bağlı Yalınca ve Güllüce köylerinde toplamda 42 kadın çiftçiye, sağım teknikleri ve hijyen eğitimi verildi.

Kırsal kalkınmada önemli bir yere sahip olan kadın çiftçilerin üretime katkılarını yükseltmek amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Gıda mühendisleri köye giderek kadınlara yönelik hijyenik süt üretimi eğitimi verildi.

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, kurum olarak kadın çiftçilerin eğitimine önem verdiklerini ifade ederek eğitim projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Katkılarından dolayı Erzincan Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür eden İl Müdürü Murat Şahin, açılan bu kursun kadın çiftçiler açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Gerek üretilen sütün kalitesinin artırılması gerekse sağlıklı ve güvenilir gıda açısından verilen eğitimlerin son derece büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Talep gelmesi durumunda tarımın her konusunda eğitim vermeye hazır olduklarını belirten İl Müdürü Şahin, tarımda kadının aktif rol oynadığını dolayısıyla kadınların hedef kitlelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Eğitim programında Gıda Mühendisleri tarafından kursiyerlere 3 gün süreyle eğitim verildi.