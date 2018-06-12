Kadir Gecesinde muhteşem program

Yoğun katılımın olduğu programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Ak Parti Milletvekili adayları Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkan Yardımcıları Osman Alanur, Halit Mutlu, Karabey Atıcı katıldı.

Program da tüm halkın kandilini kutlayan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Pir Sami Hazretleri Türbe Cami hakkında bilgiler verdi. Program Mevlithanlar Mahmut Şevket Bayram ile Fazlı Çoban tarafında okunan Mevlit Şerif, İlahiler ve Kur’an tilavetiyle son buldu.