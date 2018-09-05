Kamyonet su kanalına devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Erzincan-Sivas karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan 2 kişinin bulunuduğu yerden çıkarılması için olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerininde hazır bulunduğu kaza yerinde araçtan güçlükle çıkarılan 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.