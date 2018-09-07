Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Erzincan-Kemah ilçesi karayolu’nun Alp Köyü civarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda sıkışan 2 kişinin bulundukları yerden çıkarılması için olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin de hazır bulunduğu kaza yerinde araçtan güçlükle çıkarılan 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.