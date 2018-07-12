Kanatlı Hayvan Barınağı yoğun ilgi görüyor

Vatandaşlar barınakta hiç görmedikleri türleri tanıyorlar.

Özellikle çocukların çok fazla ilgisini çeken barınakta bulunan hayvanların periyodik olarak sağlık kontrolleri yapılıyor. Günlük yem ve su ihtiyaçları türlerine göre karşılanıyor.

Barınağı gezen vatandaşlar Erzincan Belediyesine teşekkür ederek “ Daha önce hiç görmediğimiz türleri görme fırsatı bulduk. Çocuklar özellikle bayıldılar. Böyle bir çalışmayla oluşturulması hedeflenen hayvan sevgisi bilinci takdire şayan.. Burayı tercih etmeleri çok doğru olmuş. Piknik yapmaya ve Ekşi suyu görmeye gelen herkese güzel bir görüntü olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dediler.