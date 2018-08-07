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07 Ağustos 2018 08:52

Kaplıcalara ilgi büyük

Erzincan Belediyesi’nin Sosyal Tesislerinden olan ve başta cilt, romatizma, damar sertliği, sedef hastalıklarına iyi gelen, su sıcaklığı kış sezonundan dahi 23 ila 33 dereceyi bulan, Jeotermal Tesisler yaz aylarının gelmesiyle büyük ilgi görmeye başladı.

Kaplıcalara ilgi büyük

07 Ağustos 2018 08:52


Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kaplıcalar hakkında bir açıklama yapan Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy “Ekşisu mesire alanı bölgesinde yıllardır atıl duran kaplıcalarda gerekli tadilatı yaparak şehrimizin en nezih noktalarından biri haline getirdik. Jeotermal Tesislerimiz sabah 09.00’dan akşam 23.00’e kadar hizmet veriyor. Romatizmal ve eklem hastalıkları dışında birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve su sıcaklığının kış aylarında dahi 23-33 dereceyi bulduğu tesisler, randevu sistemiyle çalışıyor. Jeotermal kaplıcalarımız da 12 havuzla hizmet veriyoruz. Bu havuzların içerisinde duşa kabin, soyunma odası ve dinlenme odası da mevcut. Sadece 12 havuz değil hemşehrilerimizin dinlenebilmesi ve sıra beklerken huzur içersinde vakit geçirebilmesi için yaklaşık 30 dekarlık bir alanda da çevre düzenlemesi yaptık. Çocuklar için oyun parkları yaptık. Son teknolojinin kullanıldığı havuzlarda ki su, 5 dakikada boşaltılıp doldurulabiliyor. Havuzların içerisindeki su miktarını da isteğe göre ayarlayabiliyoruz. Kış aylarında dahi hemşehrilerimizin büyük rağbet göstermesi bizleri son derece mutlu ediyor. ”dedi.




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