Karaağaç Kur’an Kursu ve İlim Araştırma Merkezinde inceleme

Burhan İşliyen, yapımı devam eden Karaağaç Kur’an Kursu’nda incelemelerde bulundu.

Burhan İşliyen, Müftü Mehmet Emin Çetin ile birlikte yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan Karaağaç Kur’an Kursu ve İlim Araştırma Merkezi’ni gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi ve Erzincan İl Müftülüğü’nün çalışmaları, hayırsever işadamların ve vatandaşların desteğiyle yapımı tamamlanma aşamasına gelen çok amaçlı kullanılması planlanan bina, üstleneceği misyonla özellikle hafızlık sonrası İmam Hatip Lisesine devam edecek öğrencilerle İlahiyata giden ve akademisyen olması planlanan gençlere eğitim desteği sağlayarak şehrin mevcut ilim ve irfan geleneğine yeni bir renk katacak.

Merkez hakkında açıklamalarda bulunan Müftü Çetin; “Tefsir, hadis, fıkıh, Arapça vb. temel dini disiplinleri ile hafızlık ve kıraat ilimleri eğitiminde alanında söz sahibi hocalarımızın rehberliğinde öğrencilerimiz geleceğe hazırlanacaklar” dedi. Burhan İşliyen, Merkezin yapımında maddi-manevi emeği geçen, destek veren herkese teşekkür etti ve hedeflerine ulaşması için Başkanlık olarak bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini söyledi.