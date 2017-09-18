Karakelle: "2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı hayırlı olsun"

Karakelle mesajında; "Onsekiz milyonu aşkın öğrenci ve bir milyon dan fazla öğretmenimizle 2017-2018 öğretim yılına başlıyoruz.

Bir eğitimci olarak öğrenci, öğretmen ve velilerimizin duyduğu heyecanı aynen yaşadığım yeni öğretim yılının Erzincan’ ımıza ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnanıyorum ki her yeni öğretim yılı Türkiye’nin her alanda yaşadığı büyük atılıma, büyük değişime güç katacak Türkiye’nin önüne yeni ufuklar açacaktır.

Aydınlık yüzlerine bakarak heyecanlandığımız çocuklarımız ve gençlerimiz, yarınların güçlü Türkiye sini tesis edecek en güçlü cevherimizdir. Bu nedenle 21. Yüzyılın baş döndüren hızlı gelişmelerine ayak uydurmak ve geleceğe güvenle bakmak için,cevherimiz olan yavrularımıza ve gençlerimize eğitim alanında en gelişmiş imkanları sunmak zorundayız.

Eğitim teknolojilerinde sınır yoktur.Bu nedenle yapacağımız yatırımlarla sınırsızlığın sınırlarını belirlemeyi kendimize hedef seçip,öğrencilerimizin yetişmesi adına ,hiçbir fedakarlıktan kaçınmamız gerekmektedir.

Ülkemizin ,önümüzdeki yıllarda, özellikle 2023 yılı ve ötesinde, çok daha ileri,çok daha güçlü,çok daha zengin bir ülke haline getirecek adımlar, eğitimden geçmektedir.Bu ülkenin çocuklarına ve gençlerine, bu hedefe ulaşmak için gereken bütün imkanlar hazırlanmakta,bilgi toplumunun nimetleri hiçbir insanımızdan esirgenmemektedir.Zira eğitim alanında atılan her ileri adım Türkiye ‘nin aydınlık geleceğine yapılmış bir yatırımdır.

Ülkemizin dört bir yanına, bilimin ve medeniyetin ışığını yayan,yarınların bekçisi çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize,bu öğretim yılında da büyük görevler düştüğü muhakkaktır.Öğretmenlerimizin bu ulvi vazifede, üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapacaklarına olan güvenim tamdır.

Bu anlayış ve en güzel duygularımla yeni öğretim yılının kıymetli velilerimize ,sevgili öğrencilerimize ve saygıdeğer öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.